Nella mattina odierna il Generale di Divisione Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri ’Emilia Romagna’, ha fatto visita alla caserma ’Giovanni Frignani’, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Lachi, dagli Ufficiali della sede e delle Compagnie di Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia-Milano Marittima, dal Comandante del Gruppo Forestale e della Biodiversità di Punta Marina, da una rappresentanza dei Comandanti di Stazione, da una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna e del Gruppo di Volontariato.

Il Generale Zuccher ha salutato i presenti, ringraziandoli per l’impegno ed esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente. Ha quindi rimarcato i valori militari, l’onestà e la generosità che contraddistinguono ogni Carabiniere e richiamato il senso di appartenenza, lo spirito di sacrificio e l’amore per l’Istituzione, soffermandosi sull’importanza della vicinanza verso la popolazione, la dedizione, l’umanità e gli alti valori morali espressi da ciascun militare anche nelle località più remote del territorio nazionale.

Dopo la visita al Comando provinciale, il Generale ha incontrato, in tribunale, il Procuratore della Repubblica Daniele Barberini