Domenica 20 ottobre è in programma una suggestiva camminata alla scoperta del territorio tra Cotignola e Granarolo Faentino. L’iniziativa, organizzata dal Comitato spontaneo per il progetto Museo diffuso di Granarolo Faentino supportato da Starinsieme APS, dalle associazioni Amici del Senio, Primola Cotignola, in collaborazione con il Comune di Faenza intende valorizzare il patrimonio storico e culturale del borgo faentino promuovendo, al tempo stesso, il progetto del Museo diffuso di Granarolo.

Il percorso

Partendo da piazza Mazzini a Cotignola alle ore 9.30, i partecipanti percorreranno un itinerario di circa 3,5 chilometri lungo le antiche carraie e le strade di campagna, immersi nella natura e nella storia del luogo. Un esperto illustrerà le diverse specie arboree che caratterizzano il percorso, offrendo un’occasione unica per apprezzare la biodiversità locale.

Il Museo diffuso

Alle ore 11, si raggiungerà il Macello di Granarolo per poi proseguire per le strade del paese. I partecipanti potranno visionare esternamente la mostra che fa parte della collezione di attrezzi agricoli del fabbro Morelli, le sculture di Giovanni Liverani, la Bottega Bedeschi con l’antica calandra per la realizzazione delle ruote dei carri, e scoprire la figura di Maddalena Venturi, la dipintrice granarolese di carri agricoli di inizio novecento. Con l’occasione si inaugurerà il Progetto Museo Diffuso.

A seguire, alle ore 13, è previsto un pranzo conviviale presso la Casa del Popolo in viale Donati (prenotazione obbligatoria entro giovedì 17 ottobre). Il menù, ricco di sapori tradizionali, prevede lasagne al forno, filetto al pepe verde, zuppa inglese e bevande. È disponibile anche un’opzione vegetariana.

Informazioni e prenotazioni: La partecipazione alla camminata è gratuita, mentre il pranzo ha un costo di 22 euro. È obbligatoria la prenotazione entro giovedì 17 ottobre ai seguenti numeri telefonici: Emanuela 3393632987, Domenico 3400532380 o Mario 366 3734214.

La camminata rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella storia e nella natura del territorio faentino, scoprire un progetto culturale innovativo e trascorrere una giornata all’aria aperta in compagnia.