Con una grande prestazione di squadra il Circolo Tennis Cervia batte 4-0 il Tennis Club Faenza nei play-out e guadagna la permanenza nel campionato di serie C maschile. Martedì è andato in scena il derby rinviato domenica per il maltempo.

Sui campi di casa Paolo Pambianco e compagni non hanno fatto sconti ai giovani manfredi, chiudendo il match già dopo i quattro singolari. A segno uno dopo l’altro Paolo Pambianco (6-2, 6-1 a Lucas Geminiani), Manuel Schuett (6-3, 6-2 a Tommaso Servadei), Enea Castelvetro (6-0, 6-2 a Mattia Cavina) e Paolo Mazzavillani (6-2, 6-0 a Leonardo Venturi). Si chiude così con una meritata salvezza il cammino del Circolo Tennis Cervia in serie C maschile.

Intanto da domani va in scena al Ct Cervia il torneo nazionale Veterani Over 45, 55 e Ladies 40, tappa del circuito regionale (450 euro di montepremi). Finora sono 74 i giocatori iscritti, un numero destinato a lievitare.

Nell’Over 45 i big al momento sono i 2.8 Enrico Costanzi, Flavio Millari e Giovanni Farolfi, oltre al 3.1 Alberto Scafoletti, il 3.2 Massimiliano Agnello ed i 3.3 Mattia Foschi, Corrado Badalucco, Luca Degli Esposti e Domenico Litido.

Nell’Over 55 i giocatori con miglior classifica sono i 2.8 Paolo Passerini e Silvano Pozzi, da seguire i 3.2 Leonardo Bertozzi e Gian Matteo Zanzi.

Tra le Ladies 40 le big sono la 3.2 Arianna Baldisserri e le 3.3 Manila Dall’Agata e Paola Menozzi.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fiorella Placucci.