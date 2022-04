La Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri, nell’ambito del programma di formazione per il welfare, organizza un corso per Responsabile delle Attività Assistenziali. Si tratta di una figura di coordinamento di Oss all’interno delle strutture socio assistenziali. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 maggio al sito https://www.scuolapescarini.it/course/raa-responsabile-delle-attivita-assistenziali/(telefono: 0544-687348/ 0544-687341).

Per accedere al corso è necessario avere sia la qualifica di Oss (Operatore Socio Sanitario) sia il diploma di scuola superiore e un’esperienza lavorativa nel settore. La spesa è di 1.000 euro (rateizzabili).

La formazione avrà una durata di 170 ore e comprende 110 ore di lezione in aula e 60 ore di stage in struttura. Le materie di studio riguardano le unità di competenza 2 e 4, organizzazione dei servizi e cura e gestione del cliente, inerenti alla qualifica professionale per Tecnico Esperto nella Gestione di Servizi. Il corso è autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

La scuola Pescarini è specializzata nella formazione in ambito socio sanitario e ha formato, dal 1995 a oggi, oltre 3.500 operatori del settore.