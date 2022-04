La splendida prova di Federica Fracassi e Michele di Mauro, diretti da Valerio Binasco ne Le sedie di Ionesco, chiude La Stagione dei teatri 2021-2022 da giovedì 28 aprile a domenica 1 maggio

Ravenna Teatro desidera cogliere questa occasione per invitare ad assistere allo spettacolo tutto il pubblico che aveva scelto di rimandare il rientro a teatro, sperando in un ritorno per il prossimo anno (ricordiamo che i titolari di abbonamento potranno confermare le loro assegnazioni del 2019-20).

I titolari di abbonamento 2019-20 che non hanno effettuato il rinnovo per la stagione in corso, per quest’ultima occasione al Teatro Alighieri potranno usufruire di un ingresso a 13 euro (in platea e palco) e 9 euro in galleria e IV ordine acquistando il biglietto a partire da un’ora prima di ogni spettacolo presso la biglietteria.