Il cibo delle imprenditrici agricole a fianco di Linea Rosa e delle donne vittime di violenza

Il Mercato di Campagna Amica di via Canalazzo a fianco di Linea Rosa per contrastare la violenza di genere. A pochi giorni dalla Festa della Donna, Linea Rosa e Coldiretti Donne Impresa hanno inaugurato una nuova collaborazione dedicata ai prodotti a chilometro zero. Identificato da oggi con la mattonella “I fiori di Ravenna, città amica delle donne” il mercato aveva già donato alle case accoglienza gestite da Linea Rosa oltre 200 Kg di pasta italiana e 100 Kg di alimenti di tradizione contadina.