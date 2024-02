Alla squadra Nazionale “Under 20”, ai 4 Maestri dei 4 ragazzi: Pirini, Calabrese, Carboni, Rota e alle società sportive che allenano i ragazzi vanno i doverosi complimenti tra cui Cervia, Pistoia, Milano, Bergamo.

Precedentemente Matteo era rientrato a casa con un Bronzo nella gara di Coppa del Mondo “Under 20” podio invaso dagli Stati Uniti colmato di un terzo posto italiano tanto lottato nella Categoria Giovani a Basilea in Svizzera e un buon quarto posto con la stessa squadra, ultima tappa in preparazione agli Europei e mondiali che si terranno a Riyadh il prossimo aprile.

Saranno numerosi ancora gli appuntamenti verso il fine stagione, sempre un grande in bocca al lupo e complimenti al giovane Matteo Galassi carabiniere, atleta del Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima ai suoi compagni amici di sala scherma Cervia, alla sua Maestra Greta Pirini, allo Staff di Scherma Cervia che lo sta formando, agli Istruttori Nazionali Enzo Bellagamba e Mattia Pedone, ai Preparatori Atletici Giacomo Bottaro e Filippo Banzola vanno enormi congratulazioni.”

“L’Atleta Matteo Galassi rientra a casa dai Campionati Europei Categoria Giovani “Under 20” tenutosi a Napoli nelle giornate del 26-28 febbraio 2024 con la vittoria strepitosa a squadre in pieno pugno insieme ai suoi compagni di Nazionale: Nicoló Del Contrasto, Fabio Mastromarino e Jacopo Rizzi.