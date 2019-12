Alessio Grillini vince il campionato di maratona per politici (Sindaci, Amministratori Pubblici ed Ex), aggiudicandosi per il quarto anno consecutivo il titolo. Per il faentino una affermazione davvero risicata sul secondo classificato, che rende questo successo ancora più significativo.

Un primo posto di categoria ed un punteggio che lo colloca come primo assoluto che lasciano davvero il segno.

Il campionato, che vogliamo ricordare, è auto finanziato dai partecipanti, ha come prerogativa quella di esaltare i valori dello sport e della corsa, attraverso testimonial d’eccezione, in un progetto quanto mai interessante ed efficace.

Per Alessio Grillini davvero una annata sportiva importante. A questo titolo si è aggiunta l’impresa del doppio Ironman (insieme ad Alex Zanardi), e tanti altri risultati di tutto rispetto.

Il prossimo anno per l’atleta Manfredo sarà un must onorare il titolo nel campionato, dove un quinto titolo consecutivo rappresenterebbe davvero qualcosa di unico.

Per Grillini questo campionato significa molto, perché “Con questo campionato ho iniziato a correre, a migliorare il mio stile di vita, a stare meglio. La mia vita è stata rivoluzionata, in meglio. Per me quindi, sottolineare questi valori eccezionali attraverso il campionato rappresenta semplicemente un motivo di orgoglio, sarà certamente stimolante proseguire”