Dopo il successo di adesioni ottenuto dal primo corso, il comitato territoriale CSI di Ravenna-Lugo propone il secondo corso gratuito di difesa personale rivolto alle donne, che aderisce al progetto “KOD – Kick Off Discrimination”.

Come il precedente, il corso si articola in dieci lezioni con cadenza settimanale il lunedì dalle 19 alle 20.15 nella palestra della scuola Randi (via Marconi 11) a Ravenna. Le lezioni sono finalizzate a far conoscere e prevenire situazioni di pericolo con l’acquisizione di maggiore fiducia in sé stesse.

Il corso, che prevede un numero massimo di 15 persone, è aperto a ragazze dall’età adolescenziale fino all’età adulta, e inizierà lunedì 4 marzo, per concludersi il 13 maggio.

Il metodo utilizzato durante le lezioni riprende il Metodo Globale di Autodifesa, un sistema di difesa personale, ufficialmente riconosciuto, nato con l’obiettivo di fornire ai suoi praticanti un valido strumento di difesa che si basa sui principi di flessibilità e di cedevolezza su cui si fondano tutte le arti marziali.

Il Metodo Globale di Autodifesa è basato su tecniche difensive utilizzabili da chiunque, indipendentemente dal genere o dalla forza fisica del praticante, e prevede insegnamenti anche in ambito giuridico e psicologico.

Per partecipare al corso è necessario avere un certificato medico per l’attività sportiva non agonistica in corso di validità.

Visti appunto i posti limitati, la prescrizione al corso è obbligatoria, inviando una mail all’indirizzo info@csiravenna.it con i propri dati anagrafici e i propri recapiti.