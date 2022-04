“Il bob olimpico” (da Barbiano di Cotignola a Pechino…senza freni!). E’ questo il titolo del meeting organizzato dal Panathlon Club Faenza di martedì 19 aprile (ore 20.15) al ristorante “Pergola” di via Cittadini 17 a Faenza che avrà come ospite e relatore Lorenzo Bilotti (Olimpionico bobbista plurisportivo romagnolo)

Come ricorda Claudio Sintoni, presidente del Panathlon Faenza “E’ una occasione straordinaria per applaudire un grande atleta romagnolo”.

Bilotti, classe 1994, è uno sportivo poliedrico dalle innate qualità e capacità. Faentino di nascita, risiede a Barbiano di Cotignola, il 27enne è bobbista e velocista a ottimi livelli meritando la partecipazione nel ruolo di frenatore per la nazionale italiana alle olimpiadi invernali in Cina a Pechino 2022 nel bob a quattro.

Ricorda lui stesso: “Sin da bambino ho praticato tantissimi sport, molti dei quali fino alle scuole medie. Dal calcio che è la mia più grande passione per arrivare al tennis, al basket, al triathlon e all’atletica li ho sperimentati tutti, cogliendo anche buoni piazzamenti e belle soddisfazioni. Sul finire delle scuole medie, grazie al “trofeo De Giovanni” (forse la manifestazione più importante della Bassa Romagna) mi sono avvicinato davvero all’atletica. In realtà, come preparazione di base, la pratico tuttora e mi tiene impegnato in pista tutti i giorni, ma l’atletica leggera svolta costantemente con gare e preparazione l’ho praticata sino al 2016. In quell’anno mi sono avvicinato al bob e ho iniziato il percorso nella disciplina. All’età di 21 anni non è scontato avvicinarsi al bob mentre, oltretutto, stai praticando atletica ad alti livelli. Il tutto è nato tramite un amico di famiglia, un tempo bobbista. Mi informò che la squadra nazionale era alla ricerca di nuovi atleti per partecipare alle Olimpiadi del 2018. Questo amico era ancora in contatto con tecnici della nazionale di bob e questi alla fine mi chiesero se ero interessato a provare con la squadra. Partecipai al primo raduno cercando di capire innanzitutto in cosa consistesse il bob e da lì è iniziata la mia avventura”.

Nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid19, la serata è riservata ai possessori del green pass.

Per motivi organizzativi la presenza dei soci del Panathlon Club Faenza e dei loro ospiti e amici deve essere comunicata alla cerimoniera Paola Pescerelli Lagorio (tel.338.8188688) o via mail:panathlonclubfaenza@gmail.com