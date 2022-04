Ventisei squadre partecipanti e oltre mille studenti a riempire gli spalti del PalaCattani, con la guida del team di insegnanti di Scienze motorie e sportive, la collaborazione dei rappresentanti degli studenti e la presenza dell’Associazione Italiana Dodgeball, Dodgeball Club Lugo e Shamrock Ravenna Dodgeball, mercoledì 13 aprile scorso hanno ripopolato gli spalti del Pala Cattani per un torneo di dodgeball in memoria del compianto professore Daniele Gatti.

L’istituto Oriani ha voluto ricordare il docente perché stimato e amato da colleghi e alunni, una presenza infaticabile e lungimirante nel mondo della scuola.

Sotto gli auspici del Centro Sportivo Italiano, l’ampia platea di docenti studenti ha partecipato alla bella mattinata, avviata con un minuto di silenzio e un fragoroso applauso per il professor Gatti, grande animatore della vita sportiva faentina nonché creatore del Giocasport, che ha coinvolto per anni migliaia di bambini e giovani faentini.

“Gatti ha lasciato una grande eredità di valori che uniscono un mondo giovane, intraprendente e impegnato: su tutti, è il valore umano ed educativo dello sport quello che più emoziona di lui, dimostrato nella sua versatile vita lavorativa. Bravo allenatore e preparatore atletico di qualità in diversi ambiti sportivi, dall’atletica, al tennis, al pugilato agli sport di squadra, Daniele Gatti è stato conosciuto per le sue collaborazioni con atleti e squadre della provincia.

Dopo due anni di restrizioni, che in parte interessano ancora il mondo scolastico, non è mancato un certo senso di angoscia costante e di incertezza per il futuro. La paura del contagio ha portato inoltre a ridurre drasticamente i rapporti sociali e se da una parte i vari lockdown sono stati necessari, dall’altra hanno creato situazioni estremamente difficili da gestire, sia dentro che fuori casa, specialmente per i più giovani. Ecco perché anche l’occasione del Memorial Gatti si carica di una valenza particolare, in quanto riscopre, in un momento di particolare fragilità collettivo, l’eredità umana del professore, rinnovata grazie anche alla ricca attività sportiva, che ha visti coinvolti in diverse discipline molti alunni di tutti gli indirizzi. Non è un caso che ancora in queste ultime settimane siano in piedi diverse specialità sportive che coinvolgono centinaia di studenti: dalla corsa campestre, alla pallavolo, al tennis da tavolo, basket school cup, danza sportiva, calcio a cinque, beach volley, atletica leggera pista, fino all’orientamento di precisione o trail-orientamento e al campionato provinciale scolastico di dodgeball.

Lo sport nell’Istituto Oriani resta una roccaforte dell’educazione motoria e sportiva, in forma ludica e agonistica, che concorre allo sviluppo e alla maturazione dei giovani che aspirano a migliorare sé stessi”.

La mattinata, animata con cori e tanta musica dagli stessi studenti, si è conclusa con la cerimonia finale delle premiazioni al Biennio con le classi 2^De – 2^Fe (1° classificate), 1^Ce (2° classificata) e: 2^Ee (3° classificate); mentre per il Triennio la 5^ACat (1° classificata), il gruppo misto delle classi 3^AAfm e 4^AAfm (2° classificate) e la 5^Asia (3° classificate).