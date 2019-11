La mobilità internazionale è sempre più importante per garantirsi un futuro lavorativo di successo, così come l’utilizzo pratico delle lingue, in primis l’inglese.

Per queste ragioni, l’Informagiovani della Romagna Faentina presenta ai giovani e alle famiglie le opportunità offerte da Mondo Insieme (www.mondoinsieme.it), un’organizzazione specializzata da oltre trent’anni in scambi culturali e programmi linguistici.

Venerdì 15 Novembre, dalle 15:30 alle 17:30 presso la Sala Gialla del Comune di Faenza, ci sarà un’occasione di conoscenza dei programmi per studiare negli Stati Uniti d’America, e di incontro con gli operatori di Mondo Insieme.

Gli operatori di Mondo insieme si occupano di organizzare il soggiorno all’estero, visto, viaggio, contatti con i partner internazionali e offrono pacchetti “tutto compreso”.

Venerdì 15 Novembre a Faenza si parlerà in particolare della possibilità di frequentare un anno di scuola (normalmente la quarta superiore) negli Stati Uniti, e di iscriversi ai programmi universitari negli USA.

Per iscriversi si può mandare un’email a informagiovani@romagnafaentina.it oppure registrarsi su questo form: https://forms.gle/vX6UbqeDdkCh6ntt7