MOTOGP

Una caduta provocata da un altro pilota e un problema meccanico eliminano rispettivamente Alex e Marc Marquez dal 15º appuntamento mondiale di scena sul Mandalika Race Circuit di Lombok. Per Alex la gara dura appena poche curve, mentre per Marc il ritiro arriva a metà gara Quando girava in 7ª posizione alle spalle di Bagnaia.

Poco altro da aggiungere.

MOTO2

Una gara consistente quella di Manuel Gonzalez, in lotta per il podio fino alla fine. Lo spagnolo, che scattava dalla quarta casella della griglia, trova subito il ritmo: battaglia con Lopez per il terzo gradino del podio fino all’ultimo giro, quando a poche curve dal traguardo gli si chiude l’anteriore, va lungo e chiude in ottava posizione.

Una buona partenza quella di Albert Arenas, che dalla quattordicesima posizione è già in top10 dopo un paio di curve. Poi per evitare un contatto si ritrova costretto ad allargare la linea e uscire dalla pista finendo ventiquattresimo. Da lì inizia la rimonta: con passo veloce e costante risale fino alla quattordicesima posizione, rientrando nella zona punti.