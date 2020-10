Il 17-18 e il 24-25 tornano le Giorante del FAI: 7 appuntamenti in provincia di Ravenna

Il 17 e 18 ottobre e il 24 e 25 ottobre tornano le Giornate del Fai dedicate alla riscoperta dei patrimoni locali. Due weekend per permettere di organizzare al meglio le visite rispettando le attuali normative legate all’emergenza sanitaria. In provincia di Ravenna i volontari del FAI saranno attivi a Faenza, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Russi e Ravenna. 7 gli appuntamenti previsti durante i quali saranno organizzate visite guide su prenotazione per gruppi di 10-15 persone, a seconda dei luoghi da visitare, ogni 30-40 minuti, con contributo consigliato a partire da 3 euro per ogni visitatore sopra i 6 anni.