Prosegue il primo lotto di lavori di miglioramento sismico di Palazzo Abbondanza, a Bagnacavallo. Per permettere il montaggio della gru di fronte all’edificio, mercoledì 14 ottobre via Mazzini resterà chiusa al traffico nel tratto via Cadorna-via Dei Martiri.

Chi proviene da Porta Superiore dovrà obbligatoriamente svoltare a sinistra in via Cadorna, mentre chi proviene da piazza della Libertà avrà come ultima uscita via dei Martiri.

I lavori del primo lotto, eseguiti dalla ditta Mulinari di Bagnacavallo, sono completamente finanziati dal Comune con risorse proprie per 250.000 euro.

In corso ci sono opere di consolidamento e miglioramento sismico relative alla copertura e al compattamento dei muri perimetrali.

Il tratto di via Mazzini interessato è rimasto a doppio senso di marcia, ma sono stati temporaneamente soppressi gli stalli di parcheggio che vanno da via Cadorna fino all’ingresso del numero civico 100 di Palazzo Folicaldi. Sul fronte del medesimo palazzo sono invece rimasti a disposizione gli stalli che arrivano a via Dei Martiri mentre sono stati aggiunti due stalli all’inizio di via Cadorna.

L’inizio del secondo stralcio, relativo alla sistemazione di sei alloggi Ers, finanziato anche con contributo regionale, è previsto per il 2021.

Il terzo e ultimo stralcio è ancora in fase di progetto di massima ed è in graduatoria per la richiesta di contributo alla Regione Emilia-Romagna.