Ai Bagni Perla (Punta Marina Terme) e Soleluna (Lido di Savio) dalle 17 alle 19 e da Salbaroli Editore (Ravenna) ore 20.30

Tre appuntamenti per questa settimana per Happy Bio 2019: si parte martedì 2 luglio con i sapori della frutta bio in riva al mare che faranno tappa al BAGNO PERLA N° 34 di Punta Marina Terme (Lung. C. Colombo, 35 – 0544 437470); mercoledì 3 luglio al BAGNO SOLELUNA di Lido di Savio (Via Cotignola, 19 – 375.5285246) e venerdì 5 luglio da SALBAROLI EDITORE di Ravenna (Via Gamba 16 – 0544 32032).

Happy Bio è un progetto nato dalla collaborazione tra Confcommercio Ravenna e Camera di Commercio di Ravenna, Stabilimenti Balneari della costa romagnola e Fattorie Faggioli di Cusercoli (FC), con l’obiettivo di raccordare al polo costiero romagnolo un’offerta in cui “la vacanza” diventa occasione di promozione dell’intero Territorio, assumendo come elemento centrale strategico la sana alimentazione bio.

I prossimi appuntamenti di Happy Bio 2019

02 luglio BAGNO PERLA N° 34

Lung. C. Colombo, 35 – Punta Marina Terme (RA)

Tel. +39 0544 437470 www.bagnoperla.it info@bagnoperla.it

03 luglio BAGNO SOLELUNA

Via Cotignola, 19 – Lido di Savio (RA)

Tel. +39 320 3740476 bagnosoleluna@gmail.com

05 luglio SALBAROLI Editore

Via Gamba, 16 – Ravenna (RA) ore 20:30

Tel. +39 0544 32032 patrizia.passanti@salbaroli.it

09 luglio BAGNO KIRIBATI N° 64

Via della Fontana, 20 – Punta Marina Terme (RA)

Tel. +39 0544 437288 bagnokiribati@libero.it

12 luglio BAGNI BOLOGNA, BOLOGNINO&ANGOLO B N° 40

Lung. C. Colombo, 27 – Punta Marina Terme (RA) Tel. +39 0544 438666 – 0544 437327 www.bagnibologna.it mava@bagnibologna.it

16 luglio BAGNO ROMEO N° 2

Via delle Ortensie, 13 – Casal Borsetti (RA)

Tel +39 0544 445015 www.bagno-romeo.it info@bagno-romeo.it

18 luglio BAGNO MARINAMORE N° 82

Viale della Pace, 464 – Marina di Ravenna (RA)

Tel. +39 0544 531426 fngrossi@libero.it

20 luglio BAGNO MERIDA N° 76

Via della Fontana, 40 – Punta Marina Terme (RA)

Tel. +39 0544 437164 www.bagnomerida.it info@bagnomerida.it

23 luglio BAGNO BALOO BEACH N° 14

Lung. C. Colombo, 151 – Punta Marina Terme (RA)

Tel. +39 0544 437022 baloo.beach@libero.it

26 luglio BAGNO KAMALA N° 12

Lung. C. Colombo, 157 – Punta Marina Terme (RA)

Tel. +39 0544 1821681 – 347 1193246 bagnokamala@virgilio.it

26 luglio LA FRULLERIA, ore 20:30 V.le delle Nazioni, 129 – Marina di Ravenna (RA) Tel. +39 347 2106318 pancaldi.p@hotmail.it