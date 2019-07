Martedì 2 luglio è in programma una nuova serata di eventi nel centro storico di Bagnacavallo. Sul palco centrale, alle 21.30, si esibiranno in concerto Pierdavide Carone e Lorenzo Cantarini dei Dear Jack, e molti altri saranno gli appuntamenti che costelleranno vie e piazze fra mercatini, negozi aperti per lo shopping serale, proposte gastronomiche, mercatino dei ragazzi, musica, animazioni per bambini e dimostrazioni sportive.

La serata ospiterà la seconda edizione della Caccia al tesoro proposta dall’associazione Bagnacavallo fa Centro, con la novità della versione Junior riservata a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 16 anni. La Caccia al tesoro Junior si svolgerà all’interno e all’esterno dell’Antico Convento San Francesco, con inizio alle 20. Alle 21 partirà invece, sempre dall’albergo Antico Convento San Francesco, la Caccia al tesoro a squadre, che si svolgerà per le vie della città e metterà in palio premi offerti dalle attività commerciali di Bagnacavallo fa Centro.

La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria al numero 0545 1770715.

L’albergo Antico Convento San Francesco è in via Cadorna 10.

La Bottega dello Sguardo proporrà un nuovo appuntamento di Voci dal Palazzotto: alle 18.30 si potrà gustare l’aperitivo nel cortile interno del Palazzotto di via Farini. Seguirà poi il monologo Un attacco di congiuntivite con Elena Zagaglia. L’attrice si dedicherà a letture di brevi racconti (da Dino Buzzati a Goffredo Parise) riuniti in una sorta di sillabario, per porgersi una domanda essenziale, sempre la stessa, declinata al congiuntivo: «e se fosse…?».

Per quanto riguarda l’arte, il Museo Civico delle Cappuccine sarà aperto in via straordinaria dalle 20.30 alle 23 con la mostra Tinin Mantegazza. Le sette vite di un creativo irriverente. Presso il Sacrario dei Caduti di via Garibaldi inaugurerà alle 20.30 Immagini sospese, mostra di Mauro Antonellini e Lupez curata da BiArt Gallery, con la partecipazione della compagnia di improvvisazione teatrale 05QuartoAtto.

Proseguono inoltre nel foyer del Teatro Goldoni la mostra fotografica I luoghi d’arte e dell’arte, a cura del Club Cine Foto Amatori, a Palazzo Vecchio Nella terra di Gengis Khan con gli scatti di Elio Randi e alla Chiesa del Suffragio la retrospettiva dedicata al pittore bagnacavallese Giulio Galassi.

Di martedì sera è realizzato da Comune e associazione “Bagnacavallo fa Centro” con il supporto della Pro Loco, delle associazioni e degli esercizi commerciali. L’ultimo appuntamento è in programma martedì 9 luglio.

Per informazioni:

FB Bagnacavallo fa Centro – Comune Bagnacavallo

www.prolocobagnacavallo.it

www.comune.bagnacavallo.ra.it