“Succede che a Roncalceci, frazione di Ravenna, a ridosso dell’evento alluvionale a dir poco catastrofico per la cittadinanza tutta, ci si trovi anche a fare i conti con la Via Pugliese interrotta a causa ponte chiuso.

Grattacoppa non eccelle per celerità nell’esecuzione dei lavori ai ponti e questo certamente non incoraggia gli abitanti della frazione e di questa parte del forese compreso nell’area tra il Ronco e il Montone costretti a giri infiniti o a code sfinenti sulla SS 67 per raggiungere Ravenna.

Questa chiusura comporta che chi abita appena dall’altra parte del ponte si trovi costretto a passare o da Ragone o da Longana per raggiungere la frazione distante neanche un km e lo stesso dicasi per chi dal forese deve raggiungere Ravenna che deve passare o da Russi o dalla SS 67.

Ricordiamo inoltre l’incrocio con la Via Santuzza noto alla cronaca per i tristi eventi.

Si chiede pertanto alle autorità competenti di ripristinare il prima possibile la normale viabilità essendo Roncalceci anche sede del Decentramento.

È il minimo, ma proprio il minimo, che si possa chiedere per questa frazione già più volte finita sott’acqua.”