Fibrillazioni nella Lega faentina

Dopo l’uscita dalla Lega di Gabriele Padovani, il partito di Salvini perde un altro consigliere comunale a Faenza. Si tratta di Giorgia Maiardi. Dopo l’ufficialità in conferenza stampa alle 10 con la proclamazione del nuovo gruppo consigliare che sarà composto almeno da due componenti come Insieme per Cambiare, Faenza Cresce e Faenza Coraggiosa, e con maggior peso rispetto a Fratelli d’Italia, IV, Faenza viva e M5s con un solo consigliere.

L’unica commissione consigliare in mano alla minoranza “Bilancio, affari generali e risorse” passa così al nuovo gruppo.

Padovani annuncia anche progetti di centro destra per la città con nuovi amici e nuove prospettive e, in ogni dichiarazione non dimentica il segretario romagnolo della Lega, on. Jacopo Morrone, che al momento non rilascia dichiarazioni ufficiali.

Silenzio anche da parte del consigliere regionale faentino Andrea Liverani che rappresenta il componente più importante della Lega nella provincia di Ravenna e che sarà destinato a diventare capogruppo del suo partito vista l’uscita di Padovani.

Il panorama politico faentino è destinato quindi a cambiare e, probabilmente a causare ulteriori fibrillazioni nella Lega anche a livello romagnolo.