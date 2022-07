Altro dritto a una rotonda, questa notte intorno alle 2.30 una Passat con a bordo un uomo e una donna si è schiantata contro la rotonda dei Tre Ponti all’incrocio tra via S.Alberto e la Romea dir, l’auto proveniva dalle bassette e all’altezza della rotonda ha fatto il dritto andandosi a schiantare contro il muretto della rotonda. Entrambi feriti gli occupanti dell’auto, l’uomo che guidava con un codice 1 e la donna passeggera con forte trauma toracico con codice due di gravità. Sul posto la polizia locale per i rilievi, con il supporto dei Carabinieri per la viabilità, nonostante l’ora il traffico era abbastanza intenso, anche di mezzi pesanti.