Libri, copertoni, frigorifero, bottiglie: degrado al Cinema Astoria

Il cinema Astoria dovrà tornare all’asta ma in queste settimane a destare maggiore interesse sono i rifiuti e il degrado che da tempo contraddistingue l’area di via Trieste. Numerose le segnalazioni dei cittadini, anche attraverso i social, per denunciare lo stato in cui versa l’area del cinema, in particolare il retro, rifugio probabilmente di senzatetto e probabilmente anche di qualcun altro, dove oggi è possibile trovare un carrello carico dei resti di pasti, un frigorifero, libri anche scolastici, coperte, copertoni, sacchi della spazzatura e moltissime bottiglie di plastica, alcune piene di urina.