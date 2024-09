Il Grand Prix Offshore Città di Cervia, che si è tenuto dal 6 all’8 settembre, ha acceso i riflettori sulla riviera, attirando appassionati e curiosi che hanno assistito alla finale del Mondiale Offshore Classe 3D-5000. L’evento, organizzato dall’Associazione Motonautica Venezia in collaborazione con FIM, CONI e UIM, è stato patrocinato dal Comune di Cervia e promosso dal Porto di Cervia e Tornado Yachts.

Sul gradino più alto del podio è salito il team Blu Banca, con Serafino Barlesi e Tomaso Polli, che ha conquistato il titolo di Campione del Mondo con il tempo di 37’ 48.1. Al secondo posto si è classificato il teamForesti & Suardi, con i piloti Pinelli e Bucacco, che hanno chiuso la gara con un tempo di 38’ 17.1. Il terzo posto è stato conquistato dal team Gasbeton con L. Bacchi e A. Bacchi, che hanno completato il percorso in 38’ 19.2.

A seguire, il team Demitri, con F. Groth Fyro e F. Eriksson, ha ottenuto il quarto posto con un tempo di 38’ 27.8, mentre al quinto posto si è piazzato il teamEnigma 30, guidato da E. Sundblad Johansen e A. Brede Magnussen, con un tempo di 38’ 50.5. Sesto classificato il teamMarco, di G. Montavoci e L. Assi, con 38’ 52.0, seguito dal team Hoses Technolog di F. Magnani e M. Cosma in settima posizione con un tempo di 39’ 29.9. L’ottavo posto è stato occupato dal team Johnsson, di M. Johnsson e J. Myllymaki, con un tempo di 39’ 33.8. Nono classificato il secondo teamEnigma 30, di L. Nikolaisen e S. Isaksen, con 39’ 44.1. Il team Frojo Powerboat, con M. Baiocchi e A. Beltrame, ha chiuso la top ten con un tempo di 39’ 27.6. Non classificato il team Besenzoni, di F. Notschaele e R. Lo Piano, fermato al tempo di 12’ 47.1.



A premiare i vincitori del Mondiale di Offshore Classe 3D è stato il Sindaco di Cervia Mattia Missiroli, accompagnato dall’ambasciatrice dell’evento, la giornalista sportiva Claudia Peroni, icona del motorsport internazionale, che anche quest’anno ha raccontato con passione le emozioni dello show in acqua e a terra.

Il Grand Prix Offshore Città di Cervia ha offerto ai numerosi visitatori presenti una vasta gamma di attrazioni e spettacoli, inclusi le esibizioni acrobatiche deiFly Tandem Show di Mattia Lancia e Carlotta Infussi. L’evento ha avuto anche un’anima solidale, grazie alla collaborazione con la onlus internazionale Rise Against Hunger Italia.

Alessandro Correggiari, Patron del Gran Prix Offshore Città di Cervia, al termine di questa entusiasmante terza edizione, ha voluto esprimere “un sentito ringraziamento alla città di Cervia, che ancora una volta ci ha accolto con calore e grande partecipazione. Un grazie particolare va al sindaco Mattia Missiroli, che, appena assunto l’incarico, ha subito creduto in noi, e al vicesindaco e assessore allo sportGianni Grandu, insieme alla coordinatrice comunale Gaia Milanesi, per il loro prezioso supporto durante i preparativi della manifestazione”.

“Un doveroso ringraziamento va inoltre al direttore del Porto Turistico di Cervia,Riccardo Sandri, che con Arco Marina si è confermato anche quest’anno un grande professionista, consentendoci di accogliere al meglio equipaggi e pubblico. Ringrazio di cuore il Luogotenente Giuseppe Morciano della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Cervia per aver garantito la sicurezza in ogni fase dell’evento”.



Correggiari conclude: “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa terza edizione, in particolare la Federazione Italiana Motonautica, il presidente Vincenzo Iaconianni e Marcello Zanardi per il prezioso supporto nella coordinazione. Un grazie va anche aMassimo Lippi, neopresidente della Commissione Offshore, alla UIM, a tutti gli equipaggi in gara e agli sponsor che hanno contribuito a dare lustro all’evento. Un ringraziamento speciale, infine, aClaudio Bortolotti per il suo contributo con un mezzo speciale della Micoperie a Roberto Parini e Paolo Sarti per l’assistenza sul campo di gara. Prezioso il supporto di Mauro Turci Cantieri MTM e del Circolo Amici della Vela di Milano Marittima ”.