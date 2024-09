Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 9 Settembre al 15 Settembre 2024.

ARIETE:

Questo è un periodo pieno di sorprese anche se non mancano le difficoltà finanziarie dell’ultimo periodo. Dopo un agosto di relax avete però le forze sufficienti per farcela da soli e rialzarvi come si deve. Coraggio!

TORO:

Gli amici del Toro potrebbero sentirsi un po’ spaesati durante questo periodo di metà settembre. Un momento di stallo anche sotto il punto di vista della carriera. In amore però ci sono buone notizie: un incontro è dietro l’angolo!

GEMELLI:

In questo periodo la fortuna sembra scarseggiare anche per il segno dei Gemelli. Alti e bassi in tutto! In amore e a livello economico. Non temete! una bella opportunità lavorativa che vi attende. In questo periodo, sfruttate tutta la vostra creatività

CANCRO:

Gli amici del Cancro, che hanno vissuto un’estate un po’ movimentata. Finalmente le cose vanno meglio, anche se non tutto è risolto come si deve. In amore tante sorprese, mentre a lavoro, come sempre, stai andando benissimo. A metà settembre è d’obbligo tenere alte le energie e occuparsi della propria salute!

LEONE:

Sarà un periodo di grandi alti e bassi. Un ondeggiare che potrebbe farvi sentire un po’ in bilico. La fortuna non sembra girare per il verso giusto, a differenza di agosto in cui eravate al top. Gli ostacoli sul lavoro verranno però compensati dalle finanze stabili.

VERGINE:

Un settembre fortunato in amore. Importante è però non trascurare la salute: avete bisogno di stare bene per affrontare la nuova annata lavorativa.

BILANCIA:

I Bilancia si trovano appesi ad un filo per quanto riguarda la situazione amorosa di questo settembre. Turbolenze sotto il punto di vista sentimentale, mentre invece la carriera brilla come mai prima d’ora. In ambito lavorativo sta per arrivare anche una grande sorpresa, ma attenti a non fasciarvi la testa e a non illudervi troppo: i guadagni per adesso non aumenteranno!

SCORPIONE:

Cosa aspettarsi per questo periodo di metà settembre? Di certo non siete dei campioni ad adattarvi alle situazioni, specialmente negli ultimi tempi. Nonostante ciò, siete al top della vostra creatività, e utilizzandola nel modo giusto potreste avere un colpo di fortuna! A lavoro sono tante le sfide che si susseguono, ma è il momento di resistere, poi sarà tutto in discesa.

SAGITTARIO:

Un mese pieno di esperienze. Questo è il momento giusto per fare incontri amorosi, “compatibilità alle stelle” con gli altri segni, dunque non rimanete chiusi in casa! Per quanto riguarda la carriera, vi aspetta qualche sfida bella grossa, ma la vostra intuizione vi permetterà di affrontare tutto al meglio.

CAPRICORNO:

State affrontando un mese di alti e bassi. Eppure, la carriera sembra avere ottime prospettive in questi giorni di metà settembre! L’importante è non scoraggiarsi e andare avanti. Ah, attenzione alle spese impulsive, meglio risparmiare.

ACQUARIO:

Negli ultimi giorni non siete stati molto fortunati, vero? In amore tante difficoltà, ma tutto si aggiusterà entro ottobre. Paolo Fox prevede una buona stabilità in quanto a finanze, con una bella sorpresa in arrivo!

PESCI:

In questo periodo hanno l’intuizione alle stelle. Sembra essere il momento perfetto per ritrovare la complicità con il partner, ma anche per uscire e fare nuove conoscenze. A lavoro qualche incertezza, ma nulla di irrisolvibile grazie alla vostra caparbietà.