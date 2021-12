Quinto posto praticamente sfumato per l’Alpha Tauri nel campionato Costruttori di Formula 1 dopo il Gran Premio di Jedda. Il quarto posto dell’Alpine, colto da Ocon, contro il sesto posto della monoposto di Faenza, con Gasly, ha portato il vantaggio della scuderia francese a 29 punti. Uno svantaggio matematicamente ancora colmabile all’ultima gara ad Abu Dhabi, ma realisticamente quasi impossibile.

Purtroppo Esteban Ocon è stato molto più bravo dei due piloti dell’Alpha Tauri, che alla partenza sono scattati dalla sesta e dalla ottava posizione (Ocon è partito nono), a districarsi nel difficile Gran Premio di Jedda, caratterizzato da diversi incidenti e da ben tre partenze. Fra le auto incidentate, anche la numero 22 di Yuki Tsunoda. Il giapponese ha purtroppo rovinato la propria prestazione a causa di un incidente di gara con Sebastian Vettel.

Il team principal Franz Tost, a fine gara, ha però voluto analizzare con soddisfazione la corsa, senza dar troppa importanza al mondiale Costruttori: “Per quanto ci riguarda, Pierre è partito dalla P6, ma la sua prima partenza non è stata perfetta e ha chiuso il primo giro in ottava posizione. Yuki è partito dalla P8 e anche lui ha perso posizioni durante il primo giro. Entrambi i piloti, però, sono riusciti a recuperarle grazie alle bandiere rosse. Pierre, in particolare, dopo la seconda bandiera rossa ha fatto un ottimo lavoro e ha riconquistato la P6, tenendola fino alla bandiera a scacchi. Ha fatto un’altra gara fantastica, mostrando ancora una volta un’ottima performance. Yuki ha migliorato molto nello stint finale della gara ed era riuscito a fare dei sorpassi e portarsi in P9. Purtroppo, ha avuto un incidente con Vettel alla prima curva. Penso abbia fatto bene a provare a superarlo, peccato che nel contatto abbia rotto l’ala anteriore. È dovuto rientrare per sostituirla e gli abbiamo montato gomme dure: da quel momento, ha fatto dei bei tempi sul giro. Nel complesso è stata una buona prima esperienza per noi in Arabia Saudita, con Pierre sesto e Yuki molto veloce per tutto il weekend. Adesso non vediamo l’ora del Gran Premio di Abu Dhabi, dove speriamo di poter vivere un altro bel fine settimana”.