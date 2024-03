Il 2024 segna un grande traguardo per il mezzofondo di Atletica 85 Faenza BCC, che si spera in realtà sia solo un punto di partenza: le squadre allievi e allieve si sono qualificate per i campionati italiani di cross a Cassino disputati questa domenica. Un percorso di sicuro non semplice, ma che ha portato le allieve al 38° posto finale a squadre, su 200 partecipanti, e gli allievi al 53°, su 300 partecipanti. Un ottimo punto di partenza per il futuro.