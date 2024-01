Giovedì 11 gennaio, a partire dalle ore8:30 e fino alle ore 15, Hera eseguirà dei lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica invia Fenaria Vecchia e via Dei Martiri a Savarna.

Durante l’intervento,che avrà l’obiettivo di rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento idrico e la gestione della risorsa idrica, potrebbero verificarsi degli abbassamenti di pressione dell’acqua nella frazione diSant’Alberto, e la mancata erogazione nella frazione di Savarna per tutta la durata dei lavori.

A seguito dei lavori potranno verificarsi alcuneirregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Le utenze interessate dall’interventoche hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio dipreavviso gratuito con sms sul cellulare.Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivarlo o cambiare i propri riferimenti, accedere al sitowww.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati a data da destinarsi.