Giorni e notti di lavoro di un gruppo di volontari per allestire l’albero di Natale della piazza

Anche quest’anno l’albero in Piazza della Libertà a Faenza sta attirando l’attenzione di faentini e visitatori. Per il secondo anno consecutivo, il gioco di luci e l’intero allestimento è stato ideato da Christmas Dancing Lights. l’associazione nata dalle esperienze dei fratelli Gorini, molto attivi in città da anni nel periodo natalizio. Anche l’associazione però è stata colpita dall’alluvione, che ha distrutto il presepe e il laboratorio di San Francesco, dove erano custodite parte delle attrezzature per l’albero. Lavorando giorno e notte, però, si è alla fine riusciti a consegnare alla città l’albero di Natale, la coreografia tutt’attorno e una serie di eventi per intrattenere le famiglie. Indispensabile l’aiuto di molti sostenitori.