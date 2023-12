“Una grande festa! Finalmente la Farmacia Boattini di Coccolia è una bottega storica dell’Emilia Romagna e noi siamo molto fieri di annoverarla tra i negozi più antichi della nostra città! In occasione del 180° anniversario dalla sua fondazione, avvenuta a Coccolia nel lontano 1843 grazie al suo fondatore Giuseppe Boattini, oggi insieme alla presidente del Consiglio territoriale Susanna Tassinari, ho avuto il piacere di consegnare da parte del Comune di Ravenna questo importante attestato. La farmacia Boattini, da sempre condotta dalle generazioni discendenti dalla famiglia dalla quale prende il nome, è la prima farmacia a raggiungere questo risultato in tutta la Provincia di Ravenna. Complimenti vivissimi da parte di tutta l’Amministrazione Comunale!”, – scrive in una nota l’assessora Annagiulia Randi.

Era esattamente il 22 luglio 1843 – quando Giuseppe Boattini ottenne la licenza per esercitare la professione della ’Bassa Farmacia’. E da allora la farmacia di Coccolia è sempre stata in mano alla stessa famiglia Boattini che ha festeggiato quest’anno i 180 anni di attività e sabato è stata insignita del titolo di ’Bottega storica’ dalla assessora per le attività produttive Anna Giulia Randi del comune di Ravenna.