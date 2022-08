Un gioco trasformato in un grande spavento per una famiglia lombarda, arrivata a Ravenna in vacanza con la figlia di 5 anni. La piccola stava giocando nei giochi del campeggio dove alloggiano, a Punta Marina, quando all’improvviso è caduta dallo scivolo.

Attimi di terrore per i genitori, che hanno subito avvisato i soccorsi.

Il 118 con autoambulanza e elicottero ha subito soccorso la bambina, per poi trasportala al Bufalini di Cesena in codice di media gravita.