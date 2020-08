Pubblicato il programma dell’evento dantesco, che coinvolgerà la città di Ravenna nel prossimo anno e mezzo, si denota una agenda di appuntamenti, che in un epoca in cui il turismo segna un rallentamento a causa della crisi sanitaria, sembra capace di coinvolgere una nicchia. Purtroppo le amministrazioni ravennati dimostrano per l’ennesima volta uno scarso interesse verso le attività del centro storico ravennate.

Abbiamo notato la totale mancanza di iniziative capaci di intrecciare gli eventi commemorativi con un incremento delle attività commerciali nella nostra città – commentano così il referente comunale della Lega, Stefano Morettini, insieme ai consiglieri comunali Samantha Gardin e Nicola Pompignoli.

La visione miope con la quale è stato impostato il lavoro é frutto di un approccio unilaterale intrapreso dall’amministrazione De Pascale, che si è sentita titolata di redarre il programma senza coinvolgere, in Consiglio Comunale, la parte politica rappresentata dal 40% dei ravennati.

Siamo rammaricati di questo atteggiamento, a nostro avviso, poco democratico e per il quale, alla ripresa delle attività consiliari, chiederemo spiegazione al Sindaco ravennate.