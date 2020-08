Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrate 7 nuove positività: 4 pazienti sono di sesso maschile e 3 di sesso femminile; 4 sono asintomatici e 3 hanno sintomi non gravi: uno di questi ultimi è ricoverato mentre gli altri 6 sono in isolamento domiciliare. Quattro casi fanno riferimento a contatti con casi già noti, 1 fa riferimento ad un rientro dall’Albania e 1 dalla Croazia, 1 caso, infine, è stato individuato a seguito di sintomi.

Non si sono verificati decessi ne’ guarigioni.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornato alla mattinata di oggi, sono dunque 1.228, la cui distribuzione per comune risulta la seguente.

59 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

572 Ravenna

165 Faenza

87 Cervia

72 Lugo

65 Russi

31 Alfonsine

50 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

17 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

17 Cotignola

8 Riolo Terme

22 Fusignano

6 Solarolo

19 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara