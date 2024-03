“Riteniamo sia il dovere di ogni amministratore locale fare il possibile per efficentare i servizi così da semplificare e migliorare la vita dei cittadini”.

La lista civica “Futuro per Alfonsine” definisce degradante la situazione in cui si trova il territorio comunale di Alfonsine. “Pertanto invitiamo l’attuale amministrazione comunale a prendere decisioni, chiedendo di intervenire tempestivamente con soluzioni concrete. Alfonsine non può più aspettare, da troppo tempo si trova in questa grave situazione di degrado sempre più sotto gli occhi di tutti”.

“Dopo il fortunale del 22 luglio 2023, Hera non è ancora riuscita a rimuovere i rifiuti e l’eternit che cittadini ed imprese hanno confezionato in appositi sacchi e messo a bordo strada, ove possibile sia nelle vie del centro cittadino che nelle frazioni limitrofe delle zone colpite come Taglio Corelli” spiega Daniela Alì, candidato Sindaco per Futuro per Alfonsine. “Da allora i cittadini sono in attesa che i rifiuti lungo le strade vengano ritirati, come gli fu promesso.”

“Ricordiamo che ai cittadini Alfonsinesi è stato detto di essere in lista d’attesa, ma la situazione da troppi mesi è rimasta la medesima, purtroppo. Ci chiediamo dove sia l’attuale Amministrazione Comunale e al tempo stesso riteniamo sia necessario al più presto l’intervento di persone adibite al monitoraggio del territorio, che siano in grado di fare pressioni agli Enti preposti e che possano accertare le priorità così da risolvere le problematiche più urgenti. La Variante è piena di rifiuti, sia nel bordo strada che nelle piazzole di sosta, i fossi di scolo sono anch’essi pieni di rifiuti e ramaglie, mancano le segnaletiche stradali ed i tombini sono per la maggior parte ostruiti e pieni di detriti.

Futuro per Alfonsine, a nome dei cittadini Alfonsinesi, chiede interventi immediati di pulizia del territorio Comunale che deve essere programmato e curato al fine di mantenere un decoro urbano adeguato.

In questo momento riteniamo sia prioritario occuparsi del generale degrado cittadino come la pulizia dei tombini, la sistemazione delle segnaletiche stradali ed una maggiore luminosità delle strade utilizzando corpi illuminanti a led per un risparmio energetico ed una maggiore sicurezza dei cittadini”.