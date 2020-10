In merito al comunicato stampa de La Pigna che critica il vice Sindaco ed assessore alla polizia locale Eugenio Fusignani reo, secondo La Pigna, di aver segnalato alla polizia municipale un presunto illecito in via Matelica a Castiglione di Ravenna nell’agosto scorso, Fusignani contattato telefonicamente ha dichiarato:

“Sono abituato ad occuparmi di problemi e di cose serie e non rincorrere fantasie e visto che vengo tirato in ballo e non avendo la possibilità di impedire ad altri di scegliermi come nemico prendo atto che La Pigna ancora una volta esalta i miei meriti di amministratore ancorché di cittadino mettendo in evidenza che non ometto le cose, ma le segnalo.

Dal comunicato traspare una politica fantasiosa secondo la quale un politico di opposizione potrebbe non essere oggetto di segnalazione di eventuali illeciti, mentre il politico di maggioranza perderebbe il diritto-dovere di segnalare le criticità all’ente preposto. Ricevo decine di segnalazioni, anche anonime ed ogni segnalazione di qualsiasi campo e persona, la giro alla polizia locale. Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che ho dovere dell’amministratore e il diritto del cittadino di segnalare un eventuale pericolo, nell’agosto scorso, dopo aver ricevuto una telefonata che alcuni pali sporgevano sulla strada in via Matelica ho, come norma, informato immediatamente il comando della polizia locale.

E’ sgradevole questo tipo di attacco personale, ma se vogliono attaccare politicamente il sottoscritto lo facciano, ma lascino stare il corpo di polizia locale. Il Vice Sindaco non usa nulla contro gli altri, ma fa il proprio dovere per la comunità e per tutelare l’incolumità della stessa.”