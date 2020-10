L’OMC, la fiera internazionale biennale dedicata all’offshore, slitta di un paio di mesi. Non più a fine marzo come consuetudine, ma a maggio, verosimilmente per via delle incertezze legate alla situazione sanitaria. Nonostante però il coronavirus, per ora l’appuntamento al Pala De André è confermato, ma con nuove date, dal 25 al 27 maggio, con modalità probabilmente nuove

«Nel 2021 Omc sarà il primo evento trasversale del settore energetico nella zona del Mediterraneo quindi Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Il tema della prossima edizione è “Rethinking energy together, alliances for a sustainable energy future” cioè ripensare l’energia insieme, attraverso sinergie per un futuro energetico sostenibile» scrivono gli organizzatori