Pericolo gelo nei campi. Le alte temperature dei giorni scorsi infatti, oltre a far pensare ad una primavera anticipata, hanno portato ad una fioritura più veloce dei frutteti. Si tratta della coda del secondo inverno più caldo di sempre in Europa. Tuttavia in questi giorni i termometri sono tornati a scendere, specialmente di notte, e fra i filari e nei campi il rischio gelate è concreto.