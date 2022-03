Gli Ecocentrici, Ravenna Must Act, Plastic Free Ravenna, Ravenna Plastic Free, Spazio 2030 e Fridays For Future Ravenna chiamano a raccolta i loro concittadini per ripulire insieme la spiaggia di Lido Adriano e la zona della foce dei Fiumi Uniti, domenica 27 marzo alle ore 9:30.

Abbiamo scelto di concentrarci su questi luoghi dopo aver tristemente riscontrato una presenza di rifiuti di varia natura assolutamente pervasiva e addirittura pericolosa, sentendoci in dovere, non solo in quanto gruppi per l’ambiente ma anche come singoli, di agire per ripristinare il benessere e la sicurezza della spiaggia.

Conosciamo la necessità di salvaguardare le aree di nidificazione del fratino, e abbiamo preso contatti con le guardie forestali per assicurarci che le zone che andremo a pulire non siano punti critici. Siamo stati informati che negli anni precedenti lì non vi è stata nidificazione, e che nemmeno quest’anno è stata registrata finora, ma saremo in ogni caso estremamente attenti e cauti nella raccolta e nel passaggio per evitare di disturbare la nidificazione.

Crediamo che la salute del nostro Pianeta, e quindi la tutela del nostro futuro, passino anche attraverso i gesti di ognuno e attraverso la cura del territorio che abitiamo. Crediamo che sia giusto impegnarsi in prima persona per garantire una vita migliore alle generazioni future e a quelle di oggi, alla fauna e alla flora che ci circondano. Crediamo nella forza della coesione, e che insieme si possano smuovere montagne e pulire intere spiagge.

Invitiamo chiunque la pensi come noi ad incontrarci al parcheggio di Viale Alessandro Manzoni, punto di partenza della raccolta, per contrastare concretamente l’inquinamento e l’avvelenamento del nostro mare e della nostra Terra.