Sono tre le realtà che si sono unite per donare alla Protezione Civile di Ravenna un carico di prodotti sanitizzanti: Deco Industrie li ha prodotti negli stabilimenti di Imola (Packaging Imolese), Unilever li ha commissionati e poi destinati alla Protezione Civile e Torello partner logistico, si è occupato della consegna dei prodotti in forma gratuita. I prodotti verranno destinati alla Casa Circondariale di Ravenna, ad alcune case alloggio della città e una parte di questi viaggerà verso l’Ucraina.

55.872 flaconcini da 80ml e 142.500 tubetti da 50ml (per un valore commerciale superiore a 100.000€) sono quindi stati consegnati martedì 10 gennaio ai magazzini della Protezione Civile alla presenza di Giuseppe Di Bono (direttore mercato estero e conto terzi industriale di Deco Industrie), Umberto Torello e Marco Mengozzi (il primo titolare e COO dell’omonima ditta di logistica integrata e il secondo Sales Manager) e Daniele Rotatori (presidente associazione volontari Protezione Civile R.C. Mistral ODV).

“In un momento come questo – affermano i rappresentanti delle realtà che hanno collaborato alla donazione – afflitto da numerose difficoltà, non possiamo far mancare il nostro supporto alle realtà che lavorano quotidianamente per sostenere chi è più in difficoltà perché è sempre più chiaro, oggi più che mai, che ognuno deve fare la propria parte per dare una mano a coloro che restano indietro”.