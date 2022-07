In data 7 luglio si è insediato il nuovo Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza che permarrà in carica sino al 2026.

A comporlo sono stati nominati: Omar Montanari (Presidente), Barbara Savorani (Vice Presidente), Annalisa Fabbri, Matteo Montini, e Valentina Tronconi (Consiglieri) .

In continuità con il precedente, il nuovo organo può contare su persone della società civile esperte, competenti e preparate nei settori di intervento e nell’attività della Fondazione, già al lavoro per il proseguimento dei programmi avviati.

Al Presidente Paolo Bontempi e agli altri Consiglieri che hanno cessato il loro mandato, il Consiglio rivolge un particolare e sentito ringraziamento per l’opera svolta con intelligenza e passione in questi importanti anni della vita della Fondazione.