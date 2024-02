Fiera Imprese Balneari, Costantini: Siamo pronti per un’estate promettente

Prosegue la Fiera delle imprese balneari a Ravenna. Oggi un importante convegno sulle concessioni balneari che ha coinvolto tanti imprenditori del settore turistico e anche tanti avvocati. Un grande interesse per il futuro dei nostri lidi e tanti progetti.

Secondo l’assessore del turismo, Giacomo Costantini, questa fiera è un momento importante per la città e per gli obiettivi che l’amministrazione si è posta per la stagione turistica.

“Tanti eventi e sopratutto tanta attenzione per tutti gli stabilimenti balneari che operano nel nostro territorio, – ha detto Costantini, – stabilimenti che per noi romagnoli sono come una seconda casa.”

Ampliando l’offerta turistica e proseguendo con gli impegni presi e gli investimi previsti sulla costa, il comune mira ad avere un numero più alto di turisti quest’estate, non solo per la città d’arte, ma anche per i lidi.