Festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti: L’arcivescovo Ghizzoni incontra i giornalisti locali

In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, celebrata lo scorso 24 gennaio, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni ha dedicato la mattina di questo venerdì ai giornalisti di Ravenna.

In quest’occasione, l’arcivescovo ha fatto una breve riflessione a partire dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata delle Comunicazioni sociali, parlando del giornalismo buono, che serve a risolvere i problemi, per poi fare il punto su alcuni degli appuntamenti diocesani dei prossimi mesi.