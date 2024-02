Nella giornata di oggi è stato ultimato lo spostamento del manto erboso utilizzato per l’istallazione dei Giardini di Natale dal Ponte della Grazie all’area verde di via Lama.

Il parchetto tra viale delle Ceramiche e l’argine del Lamone, nel corso dell’alluvione del 16 maggio dello scorso anno, era stato completamente allagato cosa che aveva provocato inoltre il danneggiamento di alcuni giochi e del corrimano in legno del percorso che conduce sull’argine. Le operazioni nella piccola area verde di via Lama sono cominciate nei giorni scorsi dove gli operai della ditta incaricata dal Comune, dopo aver eliminato lo strato di fango depositato e aver preparato il terreno con uno strato di concime, mercoledì hanno iniziato a stendere il “Rotoprato”. Nel frattempo, è stato ripristinato il passaggio pedonale dal parco verso l’argine del fiume compreso il corrimano in legno. A fine febbraio si provvederà alla semina per ripristinare il prato lungo l’argine e alla manutenzione straordinaria delle due panchine andate.

Intanto, continuano gli interventi di ripristino in altre aree verdi della città travolte dalle alluvioni finanziate attraverso l’ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione e sotto la direzione lavori del Servizio manutenzione verde Faenza e decoro urbano del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina.

Nel Parco Azzurro, dopo la rimozione, fatta nei giorni scorsi, della frazione colloidale dal terreno, del fango dagli stradelli, il lavaggio ad alta pressione dell’accesso da via Fornarina e la manutenzione straordinaria dell’area di sgambamento cani, l’intervento prosegue con l’eliminazione dei detriti portati dall’alluvione e la posa della ghiaia nella zona dei giochi. Una volta ultimata questa fase si passerà alla fresatura del terreno e alla semina del prato.

Nel Parco Gatti, fortemente alluvionato, sono cominciati i lavori in prossimità di via Pantoli. Qui il personale della ditta incaricata è al lavoro per eliminare i detriti portati dalle alluvioni e gli alberi abbattuti. Inoltre, dopo lo spostamento delle attrezzature ludiche, le ruspe sono al lavoro per ripristinare i livelli del terreno. Successivamente verranno realizzati alcuni collegamenti fognari e poi si passerà alla fresatura e alla semina del prato.

I prossimi interventi, previsti per la prossima settimana, interesseranno le aree verdi dell’Orto Bertoni, il Parco Cola e il Parco Baden Powell dove intanto è già iniziata la fresatura del terreno.