Ferragosto, controlli intensificati per la Polizia Locale: nel mirino Green Pass e assembramenti nei lidi

Il weekend di ferragosto è sempre più vicino, e come predisposto dalla Prefettura gli agenti della Polizia Locale intensificheranno i controlli nel territorio per garantire in primo luogo il rispetto delle norme anti-Covid, soprattutto nelle località di mare. Proprio i lidi, vista l’alta concentrazione di persone, saranno infatti i “sorvegliati speciali” di questo fine settimana, insieme agli stabilimenti balneari. Non mancheranno inoltre gli accertamenti in ristoranti, locali e bar per quanto riguarda il Green Pass, entrato in vigore da meno di una settimana.