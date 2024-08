A Faenza, per lavori di rifacimento del manto stradale sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito

– da lunedì 2 a giovedì 5 settembre in piazza San Giuliano e nel tratto di piazza della Rocca compreso tra piazza San Giuliano e via G. da Oriolo;

– da giovedì 5 a venerdì 6 settembre nel tratto di via Liverani tra corso Mazzini e il civico 3 e in via Cantoni, nel tratto compreso tra corso Mazzini e il civico 8 e in corrispondenza dei civici 28, 30, 32, 46.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori indicare percorsi alternativi, garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori e indicare a residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere la propria abitazione (anche mediante istituzione di doppi sensi di circolazione).