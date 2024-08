Il Comune rassicura: “I fanghi dell’alluvione, con alluminio e bario, non sono pericolosi”

I fanghi dell’alluvione, pieni di alluminio e bario, non sono pericolosi. Lo ha assicurato l’assessore all’ambiente del Comune di Faenza Luca Ortolani. Dopo l’alluvione dello scorso maggio, il comitato di cittadini alluvionati di via Ponte Romano ha fatto analizzare ad un laboratorio di Forlì i fanghi rimasti per mesi depositati fra le case di una delle vie più colpite di Faenza. Ottenuti i risultati è stato presentato l’esposto al commissariato di Polizia e alla Procura di Ravenna. I fanghi furono asportati dagli spazi fra le palazzine di via Ponte Romano a marzo, ma, come in tutte le zone allagate la scorsa primavera, la terra è ancora presente in diversi punti delle case.

Di fronte alla preoccupazione dei residenti, è arrivata la risposta dell’assessore durante la commissione consiliare dedicata all’alluvione.

L’alluminio e il bario nei composti trovati nelle analisi commissionate dai residenti nei fanghi non sono nocivi.