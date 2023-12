Lunghe code al semaforo di viale delle Ceramiche ma non ci saranno modifiche

Non ci sarà al momento nessuna variazione al semaforo viale delle Ceramiche. Lo ha affermato in consiglio comunale l’assessore Massimo Bosi in risposta ad un’interrogazione del consigliere del Partito Democratico Gionata Amadei. Amadei ha di fatto portato in assemblea una proposta che dal giorno dell’alluvione è al centro del dibattito quotidiano in città. Per i mezzi infatti che provengono dal borgo, e quindi dal territorio forlivese, e destinati al centro storico, la manovra di svolta a sinistra al semaforo di viale delle Ceramiche è alquanto complicata a causa del costante flusso di traffico proveniente dal senso di marcia opposto. Spesso i mezzi che svoltano a sinistra effettuano manovre pericolose. Lunghe poi le code negli orari di punta.