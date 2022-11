L’Arma dei Carabinieri in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

La sede del Comando Provinciale CC di Ravenna, ubicata in questo viale Sandro Pertini 11 e quella della Compagnia CC di Faenza, ubicata in via Giuliano da Maiano 43, dove da diversi anni sono allestiti locali idonei all’ascolto protetto delle vittime vulnerabili , sono state illuminate di arancione (colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere). L’iniziativa rientra nella campagna internazionale “Orange de World”, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia da “Soroptimist International” e che ha visto l’adesione dell’Arma dei Carabinieri.