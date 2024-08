Dopo gli ottimi risultati ottenuti nella stagione scorsa – andata in archivio, fra l’altro, con un titolo regionale per la squadra Under 15 Gold – il Basket Cerviacesenatico sta per riprendere l’attività agonistica, con lo stesso entusiasmo di sempre.

A partire da lunedì 2 settembre inizieranno infatti gli allenamenti per tutte le fasce di età: dai 6 anni (ragazzi e ragazze nati nel 2018) fino ai 16 (nati nel 2008).

Gli allenamenti di tutti i gruppi si svolgeranno sia a Cervia che a Cesenatico, alternando gli impianti di entrambe le località.

In particolare, per i nati dal 2018 ai 2015, i primi allenamenti si svolgeranno al Palazzetto dello Sport di Cesenatico il 3, il 5, il 10 e il 12 settembre (dalle 17 alle 19) e alla Scuola Media Ressi-Gervasi di Cervia il 4 e l’11 settembre (allo stesso orario). Nel prosieguo dell’anno si svolgeranno due allenamenti a Cervia e due a Cesenatico.