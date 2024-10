In data odierna il Questore di Ravenna, dott. Lucio PENNELLA, ha disposto la chiusura per 15 giorni di due bar e di una discoteca in provincia in applicazione dell’art.100 del Tulps.

I provvedimenti sono stati adottati a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico a seguito di vari episodi violenti che hanno coinvolto gli avventori e che si sono verificati sia all’interno che all’esterno dei pubblici locali in questione.

A Castel Bolognese, gli operatori del Commissariato di PS di Faenza hanno apposto i sigilli ad un Bar che ad agosto è stato teatro di 2 violente risse a cui hanno partecipato una ventina di avventori; dai controlli effettuati anche in precedenza, il pubblico esercizio era già stato segnalato per le assidue frequentazioni di persone con parecchi precedenti penali e di polizia.

A Ravenna, in zona centro, la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura e personale della Polizia Locale hanno applicato il provvedimento di chiusura per 15 giorni ad un bar che nel gennaio di quest’anno era già stato gravato da analoga misura; i controlli effettuati successivamente alla prima chiusura hanno confermato la continuità delle frequentazioni di pregiudicati ed episodi di bivacco e disturbo alla quiete pubblica che i residenti della zona hanno segnalato con un esposto.

Infine, a Marina di Ravenna, la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura e personale della Locale Stazione dei Carabinieri hanno disposto la chiusura di una discoteca che già a luglio era stata destinataria di un avvio di procedimento a seguito di una violenta lite tra due avventori al suo interno, archiviato poi con diffida ad inizio agosto. A seguito della proposta presentata dalla Compagnia dei Carabinieri di Ravenna è emerso che nel resto del periodo estivo sono stati effettuati ulteriori vari interventi per liti tra avventori, furti con strappo di collanine avvenuti sulla pista da ballo, furti di cellulari ed episodi di malore dovuti ad assunzione di alcol. Per tali motivi, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica la licenza del locale è stata sospesa.