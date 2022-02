Lunedì 28 febbraio, per consentire interventi di manutenzione al manto stradale nella rotatoria di via Ravegnana che interseca via Giovanni Paolo II, sono state decise modifiche temporanee alla viabilità.

Nello specifico rimarrà chiuso, solo per i veicoli da Faenza verso Russi, il tratto di via Ravegnana tra via Borgo San Rocco e la rotatoria che interseca via Giovanni Paolo II. Quindi, chi dovrà dirigersi verso Ravenna avrà due possibilità; dalla rotatoria, ai piedi del cavalcaferrovia, si potrà imboccare la via Naviglio oppure, da via Ravegnana si potrà arrivare fino a via Borgo San Rocco per poi percorrere questa fino all’immissione sulla provinciale Granarolo.

Per il traffico proveniente da Ravenna verso Faenza, nessuna modifica; i veicoli che provengono da Russi potranno dunque percorrere la rotatoria tra via Ravegnana e via Giovanni Paolo II e proseguire verso la città. Via Giovanni Paolo II sarà chiusa al transito per i veicoli provenienti da via Granarolo diretti verso via Ravegnana. Lungo le strade interessate sono stati posizionati i cartelli della segnaletica verticale con il preavviso dei lavori e le relative deviazioni.