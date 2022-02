Prosegue l’intensa attività di vigilanza da parte dei militari del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini a contrasto della pesca abusiva lungo le coste emiliano romagnole.

Nel corso del costante monitoraggio della costa, un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Rimini ha individuato un’imbarcazione da pesca intenta nella raccolta di vongole in zona vietata, a circa 200 metri dalla spiaggia di Marina Romea (RA).

Prontamente allertata la Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna, interveniva immediatamente una vedetta costiera delle Fiamme Gialle che raggiungeva l’imbarcazione e arrestava l’attività di pesca non consentita.

A bordo, finanzieri rinvenivano e sottoponevano a sequestro 300 kg. di vongole le quali, essendo ancora vive e vitali, venivano rigettate in mare nella medesima area dalla quale erano state prelevate. Al responsabile è stata applicata una sanzione amministrativa fino a 6mila euro nonché decurtati i prescritti punti dalla licenza di pesca.

Inoltre è stato sequestrato l’attrezzo utilizzato, il c.d. “gabbio” per un valore, compreso quello del prodotto ittico restituito al mare, di circa 5mila euro.I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, in cui sono inquadrati i Reparti operanti, mantengono costantemente elevata l’attenzione nei confronti del fenomeno del prelievo abusivo di molluschi, sia per i connessi aspetti di carattere fiscale e sanitario, nonchè per la tutela del delicato ecosistema marino.